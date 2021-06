Incidente in A28, l'auto si cappotta: chiusa l'autostrada, tutti miracolati

PORDENONE - Quiando è arrivata la segnalazione si sono mosse due ambulanze e due mezzi dei vigili del fuoco. Aull'A28, nel tratto tra Pordenone e Porcia in direzione Conegliano, un'auto si era cappottata con all'interno delle persone. Una volta arrivati sul posto a sirene spiegate, fortunatamente la situazione era migliore di quanto descritta: c'erà un'auto cappottata, ma tutti erano fuori e non c'erano feriti. Sul posto anche la polizia stradale per cercare di individuare le cause dell'incidente. L'autostrada è rimasta chiusa per diversi minugi causando una lunga coda. Il traffico poi è ripreso.