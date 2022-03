PORDENONE - Un cast quasi tutto pordenonese, così come è pordenonese Anna Antonelli, la regista del cortometraggio Astrid, che dopo aver fondato la casa di produzione Creation Factory, ha deciso di produrre il suo primo film che mette al centro un tema a lei particolarmente caro: la violenza sulle donne. Quarantatré anni, già cantante e con la passione per la fotografia, Antonelli si è trasferita a Milano per coronare il suo sogno: «A Pordenone sono ancora molto legata e ci ritorno spesso per trovare genitori e amici, ma Milano ammette offre maggiori opportunità lavorative. Specie in un settore molto complesso e in evoluzione com'è quello della cinematografia».



L'IDEA

L'idea di realizzare il cortometraggio alla regista è venuta in mente durante l'inizio della pandemia, quando il Covid-19 ha fatto chiudere l'Italia intera. E anche una città molto viva come Milano si è svuotata della sua anima, con un silenzio assordante che regnava in ogni dove. «Quando ci sono situazioni spiacevoli - ha raccontato Antonelli - io penso sempre che, in realtà, ci sono nascoste delle opportunità per mettersi alla prova. E così la pandemia, per quanto sia stata stressante, in realtà l'ho vissuta come un momento in cui, costretta a stare a casa, ho avuto molto tempo libero per me e, soprattutto, per fare quello che davvero mi piaceva. Oltre che a riorganizzare la mia vita privata, con scelte di cui sono davvero felice, ho utilizzato quel tempo per creare». È quindi nata l'idea del cortometraggio. E, di conseguenza, Anna Antonelli ha fondato la sua casa di produzione e, vicino a questa, ha cominciato a ideare quello che, di lì a poco, sarebbe diventato il team di lavoro. «Un gruppo fantastico sorride con il quale, mi auguro, possa fare parecchia strada. Ma soprattutto realizzare progetti che possano essere distribuiti attraverso la piattaforme più importanti del settore».



CAST PORDENONESE

Astrid è nato dalla volontà di Antonelli di affrontare il tema della violenza sulle donne con un occhio diverso. Con una prospettiva di speranza, con gli occhi di una bambina che, nonostante le violenze subite, diventa una donna adulta e non si nasconde di fronte alla felicità. Soggetto e sceneggiature sono di Fabio Fittipaldi, che con l'azienda di Antonelli collabora come autore di riferimento. I protagonisti del film per la maggior parte sono pordenonesi. Nel team sono entrati a far parte Amelie Teresa Stephenson (Astrid bambina), Astrict Lorenzo (Astrid adulta) e Riccardo Chiarioni (fidanzato di Astrid). Nemmeno il tempo di presentarlo ufficialmente, che il cortometraggio ha già ricevuto numerose nomination a livello internazionale. È candidato come miglior corto al Film Fest International di Nizza, in programma dal 16 al 22 maggio, e al Gold Movie Awards), mentre la canzone presente al suo interno, Another Day, scritta ed interpretata da Antonelli con la preziosa collaborazione di Francesco Marzona e Mariano Bulligan, per la sua originalità ha ricevuto il premio Silver Award al Milan Gold Award.



CANDIDATURE

A Nizza, inoltre, Antonelli è candidata a miglior editing, Fittipaldi a miglior sceneggiatura originale, Chiarioni a miglior attore non protagonista e Marzona a miglior sound design. Nel cast la registra pordenonese ha voluto anche Luciano Lomoli, Sara Lettieri, Natascia Mazzucchin e Roberto Munizzi, che ha realizzato le foto del backstage. Sempre in tema di nomination, Astrid è semifinalista al Gold Award di Londra (come miglior cortometraggio) e al New York Movie Award. Anna Antonelli, incassati i primi successi, sta già lavorando ad altri progetti, ma resta abbottonata. «Sono una persona molto creativa, ma mi piace restare con i piedi ben ancorati a terra. Ci sarà tempo, magari, per festeggiare e togliersi qualche soddisfazione anche nella mia Pordenone. Per adesso penso a lavorare a testa bassa: di strada ce n'è ancora parecchia da fare».