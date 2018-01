«Parto in ferie»: nei trolley non ci sono abiti ma oltre 4 kg di droga

di Paola Treppo

PORDENONE - Finisce inperdi droga un cittadinodi 28 anni, Troski Edison, un giovane residente a, regolare in Italia, trovato dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia cittadina con 4 kg di sostanza stupefacente del valore di mercato di 40.000 euro.Il giovane è stato controllato in zona Borgo Meduna a Pordenone mentre si trovava alla guida della propria autovettura; alla vista delle divise si è mostrato nervoso e sospetto per questo è stato perquisito sul posto.I carabinieri hanno recuperato 4,326 kg di, nascosta in due distinti voluminosi involucri di cellophane, a loro volta custoditi in altrettantinel bagagliaio del veicolo.Lo straniero, a quel punto, è stato prima accompagnato in caserma e poi arrestato e portato nel cacere di Pordenone. Sono in corso le indagini per capire la provenienza e la destinazione dello stupefacente