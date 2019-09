BELLUNO - Era rimasta in caserma ieri, giornata festiva, quando quel luogo si svuota mettendo una tristezza infinita. Nel pomeriggio ha deciso di farla finita. E' stata trovata dai colleghi al loro rientro: T.R.,alpina trentenne, di origini veronesi, era morta nel suo alloggio, nella caserma Salsa. La soldatessa trentenne, già in servizio per 4 anni come fuciliere a Orcenigo in Friuli, aveva deciso di farla finita impiccandosi in camera. Immediato l'allarme con la richiesta di soccorso al 118: sul posto i sanitari,che pero' non hanno potuto fare altro che constatare la morte della donna. Per T..R. era troppo tardi. Sul posto, nel tardo pomeriggio di ieri, sono arrivati i carabinieri del Comando di Belluno, per effettuare i rilievi e gli accertamenti del caso ed escludere eventuali responsabilità di terzi.





