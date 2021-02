Atti sessuali con una 14enne conosciuta in chat: l'accusa contro un 40enne

PADOVA - Atti sessuali con una ragazzina di 14 anni, questa l'accusa contro un 40enne. I carabinieri di Albignasego, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Padova, hanno deferito in stato di libertà un uomo di 40 anni, autore di atti sessuali con un minore di 14 anni della provincia di Padova.

L’uomo nel mese di dicembre dopo aver chattato in rete con la minore, in una occasione l’aveva incontrata. A seguito di elaborate indagini tecniche e sul campo, nonostante i pochissimi indizi presenti, inizialmente agli atti, il personale del comando Stazione Carabinieri di Albignasego è riuscito, grazie alla videosorveglianza comunale, a stringere il cerchio attorno all’autore. Le perquisizioni nei confronti dell’indagato e di altri soggetti hanno permesso di acquisire elementi certi sulla responsabilità dell'uomo ad acquisire ulteriori elementi a carico di altri soggetti del territorio nazionale per presumibili reati di detenzione di materiale pedopornografico.

