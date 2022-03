C'è il barone che fa la composta di mele e zenzero. E il conte che fa la birra artigianale, con spezie e erbe aromatiche. E c'è il principe che produce vino e grappe. Sono alcuni esempi di quella nuova aristocrazia contadina che sta vivendo un vero e proprio ritorno alle origini, nel pieno recupero di quella che fu la grande civiltà delle Ville venete. Molte di questi edifici, la cui proprietà in parecchi casi è rimasta ancora quella originale, mantengono ancora oggi o stanno recuperando i vecchi ruoli di azienda vinicola o agricola: dal vino all'olio, dal riso alle confetture. Il caso più emblematico è quello di Villa Serego Alighieri, in Valpolicella, gestita ancoa dagli eredi di Pietro Alighieri che producono un rinomato Amarone.



IL PIANO

A riscoprire e valorizzare quest'immenso patrimonio, ci ha pensato l'associazione Ville Venete, che ieri ha presentato nel Castello di San Salvatore, ospiti della principessa Isabella Collalto de Croy, presidente dell'Associazione, due progetti: il Grand Tour e il Gran Pass. Il primo rieccheggia i i celebri viaggi in Italia, da Wolfgang Goethe a Lord Byron. Questo tour comprende la visita a 32 ville e dimore storiche, 30 in Veneto e 2 in Friuli oltre a degustazioni di vini e prodotti tipici. La seicentesca Villa Petrobelli a Bertipaglia di Maserà (Pd), unisce una cucina fatta di piatti della gastronomia padovana e un'ottima birra artigianale selezionata dal conte Sergio Chiesa Petrobelli. Oppure Villa Reichsteiner di Piavon di Oderzo (Tv), dove il barone Florian von Stepski Doliwa gestisce un'azienda agricola che produce vino, conserve, miele, composte e salumi. O villa Widmann Borletti di Bagnoli di Sopra (Pd) coltiva e produce un ottimo riso Carnaroli. Oltre al Grand Tour è stato presentato anche il Grand Pass, un vero e proprio passaporto nominale per villeggiare di villa in villa, beneficiando di vantaggi esclusivi. Per ricevere il Grand Pass è necessario associarsi come Amico delle Ville Venete versando una quota annuale di 30 euro. Oltre a ricevere subito il passaporto, i soci a questo club esclusivo potranno accedere a molteplici vantaggi, come sconti sulle viste e sugli acquisti in villa. Per informazioni su come riceverlo: info@villevenete.org. Per l'elenco delle 32 Ville Venete che partecipano al progetto si può cliccare sul portale www.villevenetetour.it).



SGUARDO AL FUTURO

«Le Ville Venete - è stato detto - sono un attrattore turistico unico al mondo, una parte essenziale di ciò che rende speciale l'Italia, il Veneto e Venezia. La bellezza, la storia, l'arte, l'architettura, l'agricoltura delle nostre Ville, danno un contributo importante all'economia e alle nostre comunità. Assistiamo oggi a un importante passaggio generazionale, dove i nuovi proprietari delle Ville Venete sono giovani imprenditori che si muovono con disinvoltura nel mondo dei social network, puntano su internet e sui nuovi media. Un geniale mix tra passato e futuro. Con la loro grande dimestichezza verso i linguaggi promozionali del contemporaneo, hanno però più che mai a cuore la salvaguardia di quello che è un patrimonio unico al mondo. Per questo riconvertono, credono nella sostenibilità, si fanno un vanto dell'accessibilità dei loro beni, puntano a rilanciare i prodotti di nicchia. Gambe ferme sul mondo dei valori che la civiltà delle Ville Venete ha consolidato nel tempo, e lo sguardo rivolto a un futuro tutto da ricostruire, nel solco del bello e del buono». Per tutti questi motivi, l'Associazione da un paio di anni consente al pubblico di tesserarsi in qualità di Amico delle Ville Venete. In questo modo a tutti è possibile scoprire la Civiltà delle Ville Venete in modo diretto, e attraverso le proprie vie preferenziali esplorare, conoscere le Ville e allo stesso tempo aiutarle e proteggerle.