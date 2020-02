VIGONZA - Centra in pieno la rotonda e prende il volo: l’auto piomba in giardino. È stata proprio una tragedia sfiorata quella di mercoledì notte in via Garibaldi, lungo la regionale 515 Noalese quando una Fiat 500L è finita dritta contro i paletti della recinzione in legno della villetta all’angolo con via Pio XII, distriggendola. Il tonfo incredibile ha svegliato i residenti del quartiere, scesi in strada con il cuore in gola: «È vivo?», si sono chiesti tutti. Sì, il ragazzo alla guida dell’auto si era salvato, a parte qualche contusione ed un taglio sopra l’occhio.

«Fossi in lui porterei davvero un cero al Santo perché è un miracolato!» commenta Stefano Fantinato, il proprietario della casa. Era passata la mezzanotte da poco quando si è sentito il boato delle lamiere dell’auto che ha sfondato la ringhiera. «Ho aperto le finestre per vedere cos’era accaduto - racconta Fantinato – ma non ho visto subito la macchina perché quel punto del giardino era coperto dalla siepe. In quel momento un mio vicino mi ha avvisato che sull’angolo della casa la recinzione era stata sfondata da una vettura. Quando poi sono uscito ho visto fumo, pezzi di lamiera e di carrozzeria dappertutto e la macchina ribaltata con le ruote all’aria. Ho tenuto anch’io il peggio per il conducente. L’impatto è stato violento, ha abbattuto anche il muretto della palizzata».



RICHIESTA DI AIUTO

Subito dopo l’urto contro lo steccato, il guidatore è sceso dalla 500L e chiedeva aiuto alle persone accorse in strada, per sistemare la macchina e tornare a casa. «Ho sentito che qualcuno gli diceva di star fermo e di aspettare l’ambulanza– dice A.B., una residente – perché, a quanto pare, visto che non si era fatto nulla, lui voleva andarsene. All’arrivo dei medici il conducente è stata visitato e medicato e gli è stato messo un collare. Poco dopo è giunta anche i carabinieri».



Il guidatore è stato sottoposto agli esami per accertare se stesse guidando sotto l’effetto di alcol o droga. La Fiat proveniva da Vigonza, diretta verso Ponte di Brenta, quando, raggiunta la rotatoria all’incrocio tra la Noalese e via Pio XII a Peraga, come testimoniano gli automobilisti che la seguivano, ha urtato il cordolo e ha preso letteralmente il volo, “scavalcando” tutti gli ostacoli nel rondò e il marciapiede, capovolgendosi e piombando col muso contro lo steccato. La recinzione della famiglia Fantinato è già stata abbattuta alcuni anni fa da un camion che, proprio affrontando il rondò appena costruito, è arrivato lungo e ne ha distrutto una parte. «Questo punto della rotonda è pericoloso – dice Fantinato – e non è la prima volta che ci distruggono la staccionata: chiederemo al Comune di fare qualcosa per segnalare meglio il rondò. Le indicazioni esistenti non bastano».

