Vaccini in chiesa: 100 pazienti in fila sul sagrato e 3 medici al lavoro

PADOVA - Poco meno di 100 persone vaccinate questa mattina nella chiesa di San Paolo quartiere di Sant'Osvaldo. Tante quante la disponibilità dei vaccini. C'erano 3 medici, Daniela Toderini con il marito pediatra Stefano Mazzolini e una terza dottoressa di Campodoro Ledda Veclani che ha invitato in questa chiesa i suoi pazienti. La dottoressa Toderini - che fa volontariato in parrocchia - si era resa conto che la chiesa è un luogo perfetto per fare i vaccini con entrate e uscita separata, è molto grande quindi con un grande ricambio di aria.

Il parroco don Paolo Rizzato ha approvato. I richiami saranno fatti di nuovo in chiesa. Usati i vaccini Pfizer, Astrazeneca e Moderna.