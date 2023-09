L'Università di Padova si espande e acquista l'ex albergo Storione per 21,5 milioni di euro

PADOVA - Per molti padovani è ancora «l’ex albergo Storione» di Canton del Gallo, nel cuore della città del Santo. Un luogo iconico (si trova in via VIII febbraio, di fronte a palazzo Bo) disegnato nella sua ricostruzione degli anni Sessanta da Gio Ponti, che diventerà una nuova sede dell’Università degli Studi di Padova. Il Consiglio d’Amministrazione dell’ateneo patavino, infatti, ha dato il via libera oggi, 26 settembre 2023, all’accordo dell’acquisto dell’immobile, esclusi i negozi al piano terra.

«L’accordo di acquisto è frutto di una ricognizione pubblica per individuare nuovi spazi attivata già nel 2022 – ricorda Daniela Mapelli, rettrice dell’Università di Padova –. Abbiamo individuato la disponibilità di un immobile storico, strategico per la sua centralità e vicinanza a palazzo Bo e palazzo Storione, altri due luoghi che hanno visto protagonista Gio Ponti: sono quindi molto felice di poter annunciare l’arrivo quasi a conclusione dell’iter di acquisto. Si tratta di un’acquisizione molto importante per l’ateneo, guidata anche dall’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro di tutte e tutti, garantendo spazi adeguati a un’Università in costante espansione».

L’immobile è composto di sei piani fuori terra e due piani interrati, e verrà acquistato, come detto, con la sola esclusione delle attività commerciali al piano terra e dei relativi magazzini pertinenziali al primo piano interrato. Il prezzo stipulato per l’acquisto è di 21,5 milioni di euro, per una superficie totale lorda di 9.370 metri quadrati.