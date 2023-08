PADOVA - La Scuola di Ingegneria per 4mila studenti sarà un edificio a suo modo straordinario, non solo perchè molta della struttura sarà in legno ed ecosostenibile ma soprattutto perchè è stata pensata per essere "permeabile" ovvero comunicare prima di tutto con il Competence center a cui sarà collegata direttamente e poi alla città stessa permettendo l'ingresso dei cittadini. Proprio un anno fa cominciava la demolizione del padiglione 2 che dà su via Tommaseo. Non sono mancati i problemi in particolare legati alla presenza di amianto nel sedime, oggetto di una accurata bonifica. Ora la società Rina ente terzo, holding specializzata in certificazioni, sta validando il progetto esecutivo. Già iniziati scavi e fondazioni, a settembre ci sarà la posa delle opere in calcestruzzo e poi da gennaio 2024 andrà su la struttura in legno, in quattro mesi.

L'appalto a base d'asta era di 16 milioni e 490 mila euro ed è stato vinto dal raggruppamento temporaneo d'imprese guidato dalla bolzanina (di Bressanone) Rubner Holzbau srl che ha offerto un ribasso del 4,85 per cento. Una speciale commissione ha ritenuto questa, fra altri 3 concorrenti, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e della riduzione sulla tempistica. Del gruppo fanno parte Techne spa di Villa di Serio (Bergamo) Impredil srl di Pionca, Maroso Ivo Enzo srl di Marostica, Ialc serramenti srl di Romano di Ezzelino.

La scuola, finanziata dall'Università ospiterà circa 4mila studenti (17 aule). Il progetto è stato curato dallo studio torinese Rtp Settanta7, l'area ha una superficie di circa 2.400 metri quadri sui quali sorgeranno quattro piani. È un campus dedicato molto particolare che sfrutterà infatti non solo la didattica frontale ma il "mescolamento" dei saperi visto che sarà collegata al Competence center delle Università del Triveneto al vicino padiglione 8. Lo strumento di cui Padova è capofila per creare un'interazione fra la ricerca e 40 imprese che lavorano con le tecnologie avanzate. Contando sulla contaminazione dei saperi, ovvero la frequentazione diretta con il mondo delle aziende da parte degli studenti, potrebbero nascere i nuovi progetti. Per questo l'hanno definito Hub dell'innovazione. Il protocollo d'intesa per il nuovo polo di Ingegneria è stato sottoscritto l' 11 settembre 2020 da Università, Comune, Provincia, Camera di Commercio e Fiera Immobiliare Spa. A seguito dell'accordo, la Fiera si è impegnata a costituire a favore dell'ateneo il diritto di superficie per la durata di cinquant'anni dalla data di sottoscrizione dell'atto notarile. Secondo la convenzione quindi dopo 50 anni "Padova hall spa" diventerà proprietaria dell'hub.

Il rosso ateneo sarà la caratteristica principale: dai controsoffitti metallici alla pavimentazione, dalle scritte segnaletiche alle scale in linoleum. Il tutto coordinato da legno lamellare x-Flam e acciaio. Al piano terra, che sarà aperto anche dalla cittadinanza, è prevista l'area riservata al personale e un bar caffetteria. Una delle particolarità della progettazione sono le scale-studio pensate non solo come salita o discesa ma come luogo di condivisione. L'idea è di far funzionare tutto il sistema in un un'unica soluzione. Di giorno gli studenti di Ingegneria si mescoleranno nei tanti bar e ristorantini ricavati in un padiglione da 4mila metri. Con loro i ricercatori che stanno creando una start-up al Competencer center. La sera invece una moltitudine di giovani potranno raccogliersi alla E-Sports Arena, la prima struttura fissa in Italia con tanto di 2mila posti e palco ricavata dentro un padiglione. Il "gaming" è una frontiera quasi inesplorata ma richiestissima. Infine se arrivassero fondi nazionali o Pnrr per fare l'arena della musica, il quartiere fieristico diventerebbe il luogo simbolo dell'aggregazione giovanile.