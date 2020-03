SAN MARTINO DI LUPARI - Bellissime quelle scarpe di firma, Nike e McQueen, e anche di misura giusta. E a un prezzo molto interessante. Bisognava fare in fretta, per accaparrarsele, prima che qualche altro le soffiasse. Così ha pensato una diciottenne di San Martino di Lupari, dopo aver visto su Instagram l'occasionissima postata nel gennaio scorso.



La ragazza ha così pagato in breve gli 80 euro richiesti sulla carta Postepay del (presunto) venditore. Ma costui, poi identificato per P. L., nato nel 1987, residente a Bari, già noto alle forze dell'ordine, incassati i soldi non si era mai preoccupato di inviare la merce. E si era reso irreperibile a qualsiasi chiamata o messaggio. I carabinieri della stazione di San Martino di Lupari, avvisati dalla giovane truffata che ha presentato denuncia querela, avviate le attività investigative sono arrivati al finto venditore 33enne pugliese, e lo hanno denunciato.

