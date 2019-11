Casolare prende fuoco nella notte: incendio distrugge il tetto Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREBASELEGHE (PADOVA) - Sono durate tutta la notte e le operazioni di spegnimento dell'sviluppatosi alle 20:30 di lunedì 18 novembre in via Obbia, a Trebaseleghe. I vigili del fuoco arrivati da Cittadella, Padova, Castelfranco, con i volontari di Santa Giustina, 18 operatori e 4 automezzi tra cui l'autoscala, sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento dell'intera abitazione. Le cause dell'incendio probabilmente innescato da un, sono al vaglio dei vigili del fuoco.