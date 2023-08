Navette gratuite per gli studenti, il Comune di Albignasego stanzia 130 mila euro. Due i percorsi

ALBIGNASEGO (PADOVA) - Navette gratuite ogni giorno per i ragazzi delle superiori. È previsto anche per quest'anno ad Albignasego il servizio di trasporto per gli studenti delle scuole superiori con i transfer a disposizione tutti i giorni dedicati alle famiglie residenti, per sostenerle nel percorso di andata verso gli istituti di Padova. Se procede il percorso che porterà Albignasego ad avere un giorno la sua scuola superiore, come da programma condiviso con la provincia di Padova, al momento la gran parte degli adolescenti della città di cintura frequentano il capoluogo per quel che riguarda l'istruzione, motivo per cui il trasporto si conferma una delle necessità più impellenti e problematiche, per la quale il Comune ha stanziato 130 mila euro.

Come usufruire delle navette

Il servizio navetta partirà, dunque, dal primo giorno di scuola del mese di settembre e accompagnerà gli studenti degli istituti Scalcerle, Duca degli Abruzzi, San Benedetto da Norcia e le classi dell'istituto Marconi che saranno dislocate in via Cave, per quel che riguarda il percorso 1, oltre agli studenti di Cornaro, Gramsci e succursale Duca D'Aosta, per quel che concerne il percorso 2. «Abbiamo riconfermato anche quest'anno il servizio di bus navetta con un vettore privato - conferma Valentina Luise, assessora a Trasporti e Mobilità sostenibile, ricordando che - la proposta l'anno scorso è stata molto apprezzata ed ha funzionato in modo efficiente». Ben tre i mezzi che saranno impegnati per il tragitto verso gli istituti della zona Cave, mentre due per le scuole Gramsci e Cornaro, ed ovviamente tutti gli autobus saranno previsti solo con posti a sedere che assicurino le condizioni dei ragazzi lungo il tragitto. Per le famiglie che vogliano accedere al servizio è necessario essere in possesso di un apposito tagliando gratuito rilasciato dal Comune agli studenti residenti. I ragazzi che l'anno scorso già usufruivano del trasporto, potranno continuare ad utilizzare la tessera già in possesso, mentre i nuovi studenti dovranno fare richiesta compilando l'apposito modulo disponibile sul sito istituzionale fino al 31 agosto e potranno ritirare la tessera dal 4 settembre al front office. Rispetto al contributo comunale di 130 mila euro previsto per garantire il servizio, il sindaco Filippo Giacinti spiega: «Un costo che grava sul bilancio comunale.