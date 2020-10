IL NODO

PADOVA «Per la prima volta è stato costituito un tavolo permanente tra mondo della scuola, Provincia di Padova e Busitalia, al quale sono invitati i dirigenti scolastici per coordinare le esigenze di trasporto pubblico degli studenti e comprendere il reale fabbisogno di capienza dei mezzi nei vari percorsi». Ad annunciarlo è il presidente del Consiglio d'istituto del liceo scientifico Curiel, Andrea Rossi, a nome del Coordinamento dei presidenti e dei Consigli d'istituto delle scuole superiori di Padova e provincia, che nei giorni scorsi hanno partecipato ad un incontro col presidente Fabio Bui e l'assessore all'Istruzione Luigi Bisato, assieme ai tecnici della Provincia e ai dirigenti di Busitalia Veneto.

«Durante l'assemblea -riferisce Rossi - abbiamo evidenziato, considerando che il 30-40% degli studenti utilizza mezzi pubblici, le difficoltà che i ragazzi incontrano tutti i giorni, e i rischi che corrono nell'utilizzo del servizio di trasporto, sia nelle tratte di andata che di rientro a casa». In particolare, ha precisato Rossi, «l'elemento di preoccupazione che attanaglia tutti, genitori e operatori della scuola, non è tanto la congestione dei mezzi pubblici, che sembra essere cronicizzata da anni, ma è piuttosto la situazione contingente legata alla facilità di trasmissione del coronavirus, a maggior ragione in considerazione degli assembramenti che si creano sui mezzi».

Da qui, la proposta dei presidenti dei Consigli d'istituto, che ha incontrato la disponibilità del presidente della Provincia Fabio Bui, «a tentare di risolvere le problematiche legate ai bus, urbani, extraurbani, navette e tram, facendo dialogare assieme in modo efficiente tutti i soggetti ed enti coinvolti». Parola d'ordine: stimolare il confronto e la comunicazione fra istituzioni.

«Sembra non esserci stato un buon dialogo tra questi soggetti spiega Rossi- con conseguenze come una non performante gestione dei tempi di risposta alle richieste, ed una situazione di crisi economica dell'azienda Busitalia, che ha visto un calo degli abbonamenti del 60%».

Il Coordinamento dei presidenti e dei Consigli d'istituto lancia un appello anche alla Regione Veneto. «La Regione, che ha stanziato 12 milioni di euro per il trasporto pubblico, e cui spetta la programmazione e la gestione di tale servizio dovrebbe incaricare le imprese private del settore del trasporto turistico per rafforzare la capacità di trasporto scolastico, visto che i nuovi dpcm governativi hanno vietato le gite scolastiche».

Isabella Scalabrin

