PADOVA - Prima multa per un passeggero del tram senza mascherina. A essere sanzionato dalla polizia municipale è stato, lunedì pomeriggio 3 agosto, un ragazzo di nazionalità romena. Ora il giovane deve pagare una sanzione da 383 euro.

Alle 15.30, infatti, i vigili sono saliti su un convoglio del Sir 1 proveniente da Pontevigodarzere e diretto alla stazione. Tra i passeggeri era presente il ragazzo che, essendo sprovvisto del dispositivo di protezione individuale, è stato multato e con ogni probabilità verrà denunciato.

«Come sempre accade in questi casi - ha spiegato ieri l'assessore alla polizia locale Diego Bonavina - chi viene pizzicato senza mascherina, viene invitato o ad indossare il dispositivo di sicurezza, oppure a scendere. Evidentemente questa persona non ha fatto né l'uno né l'altro. Davanti ad un atteggiamento di questo tipo, la multa diventa inevitabile. Di certo questo tipo di controlli non sono finalizzati a fare cassa - ha detto, ancora, l'assessore - molto semplicemente, vogliamo far rispettare una norma che tutela la salute pubblica. E' del tutto evidente che non multiamo chi, per una dimenticanza, non indossa la mascherina. Allo stesso tempo, però, non possiamo tollerare degli atteggiamenti che rischiando di risultare irrispettosi e pericolosi nei confronti degli altri passeggeri».



I controlli anti Covid -19 all'interno dei mezzi pubblici sono iniziati la settimana scorsa. Domenica, per esempio, i vigili a bordo di un autobus hanno pizzicato 3 persone sprovviste di mascherina che, dopo essere stati fermati, sono scesi dal mezzo pubblico. Nei giorni scorsi, poi, i controlli hanno riguardato linee 10, 3 e 12. Ieri, invece, gli agenti della Polizia municipale sono saliti sulle linee 14,16,22 e 24 e sul tram. Non sono state rilevate irregolarità. A volere i controlli all'interno dei mezzi pubblici è stato il sindaco Sergio Giordani che, la settimana scorsa non ha escluso l'obbligo delle mascherine anche all'aperto, nel caso in cui si dovesse registrare un aumento dei contagi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA