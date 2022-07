PADOVA - Il Sir 3 si allungherà verso Legnaro. Il Comune ieri, 12 luglio, ha dato il via al progetto preliminare che sarà pagato con i fondi nazionali legati al Progetto di mobilità sostenibile. L’allungamento di altri 5 chilometri - praticamente il raddoppio della linea - consentirà un collegamento diretto con Agripolis, notizia che è stata accolta con entusiasmo dall’Università. Il sistema metropolitano di Padova dunque si arricchisce di un altro percorso bis, oltre al “baffo” che dalla linea del Sir 2 (Rubano-Vigonza) porterà al nuovo ospedale a S. Lazzaro. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili lo scorso anno aveva assegnato al Comune di Padova 800mila euro del fondo straordinario destinato alla progettazione delle opere previste dal Pums ed è grazie a questi fondi che è possibile procedere con la progettazione preliminare dell’allungamento della linea Sir3 verso Ponte San Nicolò e Legnaro. Almeno altre dieci fermate più il capolinea.

Si procede con la progettazione preliminare

L’assessore alla Mobilità, Andrea Ragona: «Grazie ai fondi ottenuti dal Ministero abbiamo la possibilità di procedere con la progettazione preliminare, un passaggio fondamentale che ci permetterà di essere pronti nel momento in cui il Ministero metterà a disposizione gli ordinari fondi previsti per opere di mobilità sostenibile o qualora sia possibile accedere ad ulteriori fondi Pnrr».

«Siamo infatti uno dei pochi Comuni in Italia in linea con le scadenze previste dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza per questo possiamo ragionevolmente concorrere ad ottenere altri fondi. Nei prossimi giorni il Bando verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e entro l’autunno verranno individuati i progettisti per questo nuovo tratto di Sir3». Va ricordato che finora i costi del Sir 3 sono stimati in circa 55 milioni (però ci sarà almeno il 30 per cento in più per i costi dei materiali) che potrebbero raddoppiare per gli altri 5 chilometri. Dunque è facile avvicinarci ai 140 milioni.

Salto di qualità per il campus di Agripolis

«L’ulteriore passo avanti nel processo di realizzazione della linea tranviaria (Sir3) è un’ottima notizia per l’Ateneo – ricorda Paolo Sambo, prorettore con delega alle Politiche per le sedi decentrate dell’Università di Padova – La nuova linea, infatti, rappresenterà un salto di qualità decisivo nel collegamento fra il capoluogo e il nostro campus di Agripolis».

«Stiamo parlando di uno spazio che riunisce al proprio interno i 4 dipartimenti principalmente coinvolti nell’ambito agrario e veterinario. Abbiamo strutture didattiche, scientifiche e servizi per gli studenti, oltre alla gestione della Corte Benedettina. Un campus che vede iscritti, nel corrente anno accademico, più di 3.600 studenti, ai quali si aggiungono 300 tra docenti e membri del personale tecnico amministrativo e quasi 1000 tra borsisti, assegnisti, e altre figure professionali. Il Sir3 rappresenterà quindi una grande opportunità per tutti i pendolari del Campus che, secondo recenti indagini, sono più della metà delle persone che lo frequentano». La didattica erogata, gestita dalla Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, conta 11 CdS triennali, 10 lauree magistrali (di cui 5 in lingua inglese e 1 che conferisce il doppio titolo con l’University of Georgia USA) e 1 laurea quinquennale a ciclo unico. Nel Campus di Agripolis svolgono attività in di verse sedi personale della Regione (Veneto Agricoltura) del Ministero della Salute (Istituto Zooprofilattico delle Venezie) e dell’istituto di fisica nucleare (Infn).