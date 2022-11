Tassista aggredito a Padova da sei ragazzi: non volevano pagare la corsa «troppo cara»

PADOVA - Serata di festa, chiamano un taxi e popi si rifiutano di pagare il prezzo della corsa: scatta la rissa fra sei ragazzi e il tassista. E' successo all'alba del 12 novembre, a Padova, sul posto, in via Pierobon, sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile.

Tassista aggredito a Padova, cosa e' successo

Protagonisti dell'alterco sei tra ragazzi e ragazze, tutti maggiorenni fuorché un 17enne. Il gruppo aveva passato la serata in un locale di musica latino americana a Campodarsego. Quando il locale ha chiuso hanno chiamato un taxi per tornare a casa, a Padova. Il gruppetto e il tassista hanno concordato la tariffa tuttavia, una volta arrivati a destinazione, i ragazzi hanno rifiiutato di pagare l'intera corsa, sostenendo che il prezzo era troppo alto. Da qui la lite e l'aggressione al tassista, una ragazza gli ha strappato di mano 10 euro e gli altri hanno iniziato a tirare colpi al taxi danneggiando la carrozzeria.

Trovato dell'hashish

I giovani sono stati identificati dai carabinieri e nella circostanza una 22enne di Padova è stata anche trovata in possesso di 1,75 grammi di hashish che sono stati sequestrati e che sono costati all’interessata anche la segnalazione amministrativa alla Prefettura. Tutti venivano denunciati in stato di libertà per i reati di rapina in concorso, lesioni personali, e danneggiamento all’autorità giudiziaria di Padova e quella di Venezia.