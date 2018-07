A 66 anni si toglie la vita buttandosi sotto il treno dal viadotto di Boara Pisani

È ripresa alle 8.45 la circolazione ferroviaria sulla linea Bologna-Padova, sospesa dalle 5.50 di stamane per il rinvenimento di un cadavere tra le stazioni di Rovigo e Sant'Elena. Lo stop è stato necessario per consentire i rilievi dell'Autorità Giudiziaria. La vittima è un 66enne di Rovigo.



Gli effetti: rallentamenti di oltre un'ora e mezza per cinque treni ad Alta Velocità e quattro Regionali. Tre Regionali limitati nel loro percorso e tre cancellati.



Sos Suicidi. Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

Telefono Amico 199.284.284

Telefono Azzurro 1.96.96

Progetto InOltre 800.334.343

De Leo Fund 800.168.768

