Vuole buttarsi nel Brenta per suicidarsi, salvato dai carabinieri. È la seconda volta in un mese

PADOVA - Tenta di gettarsi nel fiume ma viene salvato dai carabinieri. Nel corso della notte, tra il 23 e il 24 novembre, i carabinieri del Sezione Radiomobile della Compagnia di Padova, a seguito di una segnalazione giunta al 112 sono intervenuti in Padova,in località Ponte di Brenta, perché era stata segnalata la presenza di un giovane che aveva scavalcato una balaustra, con l'intento di lanciarsi nel fiume Brenta.

Provvidenziale è stato l’intervento dei militari che instaurato con il giovane un paziente dialogo sono riusciti a convincerlo a farlo desistere. Il giovane, un 28enne marocchino residente in città, messo in sicurezza è stato affidato al personale medico del 118 e trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale civile di Padova. Da successivi accertamenti si apprendeva poi, che il giovane, il 28 ottobre all'una, aveva già tentato di lanciarsi nelle acque del fiume e anche in questo caso è stato salvato dai carabinieri della Stazione di Pionca di Vigonza.