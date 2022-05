PADOVA - Uno sconosciuto che la affianca in bicicletta lungo il marciapiede, allunga la mano e le strappa dal collo una catenina riuscendo poi a scappare. Il furto con strappo, durato appena una manciata di secondi, è andato in scena ieri in pieno giorno lungo corso del Popolo ai danni di una donna di nazionalità cinese e ora i poliziotti della questura padovana sono alla ricerca del responsabile. La vittima nonostante lo spavento e il colpo subito nello strappo della collana non ha riportato ferite, ma non si tratta del primo episodio analogo nei dintorni dello scalo ferroviario né, negli ultimi giorni, in città.

I FATTI

Il furto risale alla tarda mattinata di ieri. Erano da poco passate le 11 e una donna di origine cinese di 52 anni, che vive in città, stava percorrendo a piedi corso del Popolo. Era da sola, ma a quell'ora lungo il viale vi erano decine di persone a piedi, in bicicletta, in attesa dei mezzi pubblici. Nonostante questo, all'altezza dell'incrocio con via Trieste, un uomo in sella a una bici ha raggiunto e affiancato la donna orientale lungo il margine del marciapiede. Ha rallentato fino a fermarsi per un istante proprio accanto a lei che, dal canto suo, ha fatto appena in tempo a guardarlo per vederlo allungare una mano nella sua direzione. Questione di attimi e lo sconosciuto ha afferrato la catenina che la donna aveva al collo. Con un colpo secco gliel'ha strappata e ha ripreso a pedalare in direzione di viale Codalunga e piazza Mazzini, riuscendo a scappare prima che la vittima potesse reagire.

LE INDAGINI

La 52enne a quel punto, assistita anche da alcuni passanti che avevano notato la scena, ha chiamato il 113 chiedendo l'intervento di una pattuglia della polizia. Una volta arrivati in corso del Popolo gli agenti si sono sincerati del fatto che non fosse rimasta ferita e hanno raccolto la descrizione del bandito in fuga e di quanto accaduto. La donna, seppur scioccata, ha rifiutato l'intervento di un'ambulanza e la visita in pronto soccorso. Il bandito, secondo quanto raccontato dalla vittima, sarebbe un uomo adulto di probabile origine straniera. Su di lui si stanno ora concentrando le indagini.

I PRECEDENTI

Poco più di un mese fa, il 5 aprile, un episodio simile era avvenuto sempre nella zona della stazione. Una suora cinquantenne, appena uscita dallo scalo ferroviario con una consorella, era stata scippata del telefono cellulare mentre stava attraversando la strada. Il responsabile, un noto spacciatore tunisino, era stato bloccato e arrestato. Più grave invece l'ultimo episodio in ordine di tempo, avvenuto nel quartiere Sacro Cuore il 27 aprile. Una donna di 87 anni era stata avvicinata alle spalle da uno sconosciuto mentre rientrava a casa nel pomeriggio. Per strapparle la borsetta il bandito ancora non identificato l'aveva strattonata e fatta cadere a terra procurandole la frattura di tre costole e varie tumefazioni al viso e al corpo.