Mamma 43enne ricoverata per un malore, muore dopo un giorno senza un perché

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ABANO (PADOVA) - Dolore e sconcerto, ad, per la prematura scomparsa di, 43 anni,, che si è spenta nella tarda mattinata di venerdì all'ospedale di Padova. Una morte ancora senza un perché. Vi era stata. E' spirata poco prima di mezzogiorno. Ignote, al momento, le cause del decesso che ha lasciato sgomenti il compagno Fabio Pugliese e la figlia della coppia di appena otto anni e i genitori Piergiuseppe e Ornella. «Siamo sconvolti mormora al telefono il padre -. Non sappiano cosa l'abbia uccisa. Attendiamo gli esiti dell'».che ha portato a un collasso cardiocircolatorio. Ma spetterà nei prossimi giorni al medico legale fare completa chiarezza. In