Donne perseguitate dagli uomini: il questore di Padova firma 5 provvedimenti

PADOVA - Il Questore di Padova, Marco Odorisio, ha emesso cinque provvedimenti di ammonimento, un avviso orale, un allontanamento con foglio di via obbligatorio, in seguito alle indagini della divisione anticrimine della Polizia per atti persecutori nei confronti di donne.

L'ammonimento per atti persecutori è stato emesso nei confronti di un giovane dell'hinterland cittadino il quale, non rassegnato per il rifiuto di una ragazza ad avere una relazione sentimentale con lui, si è presentato più volte davanti alla sua abitazione, alcune volte fingendosi un'altra persona, e creandole pertanto un forte stato di disagio e apprensione.

Un altro provvedimento è stato invece preso nei confronti di una donna e del suo compagno, per maltrattamenti alla figlia, che era contraria alla relazione tra i due, soprattutto per i comportamenti violenti dell'uomo.

Sono infine stati emessi due Daspo «Willy» con divieto di accesso ai pubblici esercizi.