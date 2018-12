Spaccata al ristorante già derubato: le riprese della telecamera

PADOVA - È tornato l’incubo delle spaccate in città. Il bersaglio dei ladri questa volta è stato il ristorante la “Tola Rasa” di via Vicenza, già derubato lo scorso aprile. Il bandito è entrato in azione pochi minuti dopo la chiusura del locale. Armato di piede di porco ha sventrato la porta-finestra che dà sul retro. Il malvivente è stato ripreso da una telecamera di videosorveglianza installata all’interno della enoteca. Al momento il titolare non ha ancora quantificato i danni. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica, perchè il ladro si è ferito con un vetro e ha lasciato diverse impronte di sangue.



Nel video si vede il ladro muoversi nel locale, si vede l'effetto dei colpi vibrati alla vetrata e si vede che il malvivente, scocciandosi di lavorare sotto telecamera, ad un certo punto sposta un vaso con una pianta per avere un po' di "privacy"... che diamine...





