CITTADELLA (PADOVA) - Dagli spazi aziendali, quelli del quartier generale di Cittadella e poi di Tombolo ed Isola Vicentina, alla palestra ed ai campi di calcetto. Sono almeno un'ottantina i dipendenti della multinazionale Sirmax, guidata dall'ingegnere Massimo Pavin con 13 stabilimenti in tutto il mondo, impegnati in discipline sportive, non solo per la propria salute e benessere, ma soprattutto per beneficenza. L'azienda infatti partecipa, unica padovana, ad una particolare iniziativa, il torneo Win:Win, sfidando in vari sport, i colleghi di altre importanti aziende del territorio Si tratta di calcio a 5, beach volley, basket e corsa di 10 km. Le donazioni ricavate durante le serate in cui si svolgono le sfide, sono devolute all'associazione Le scarpette delle formichine, che si occupa di progetti di inclusione e reinserimento delle persone in difficoltà nella comunità e nel mondo del lavoro.

«Abbiamo partecipato per la prima volta lo scorso anno - spiega Leonardo Forner referente dell'iniziativa in Sirmax -. Ringraziamo tutti i colleghi che si sono messi in gioco e hanno preso parte alla nostra squadra e tutti quelli che durante le partite hanno fatto un grande tifo. Non abbiamo vinto, ma siamo stati un bel team e ci siamo divertiti. Quest'anno partecipazione ed impegno sono maggiori». Così per il torneo di beach volley sono programmati allenamenti in una palestra comunale per affinare le tecniche e nel centro sportivo Al Sole a Fontaniva, ci sarà un torneo interno che vede ben dieci formazioni di calcio a 5. La vincente rappresenterà la Sirmax nella sfida del Win:Win 2023. Sui campi di gioco non ci sono differenze gerarchiche: massima coesione cercando di raggiungere il primo gradino del podio, sempre però divertendosi.

Le origini del torneo

Il torneo è nato nel 2007 tra i reparti dell'azienda Fami di Rosà. Nel 2013 la svolta. La sfida sportiva diventa interaziendale e dal 2015 ha preso il nome di "Win:Win chi fa del bene vince sempre", organizzato dalle aziende del territorio tra cui Fami. L'iniziativa vuole creare aggregazione, senza togliere lo spirito di competitività che una partita può instillare nell'animo dei giocatori e dei tifosi. Nel tempo il torneo si è allargato sempre di più: da 6 è passato a 18 aziende ed alle squadre di calcio a 5 si aggiunte anche quelle di beach volley e di basket. Fin dalle prime sfide in Fami, l'iniziativa ha avuto un fine solidaristico.

«L'idea di fare sport, di creare ponti fra aziende e dipendenti, di darsi una mano a vicenda è figlia di una precisa volontà: aiutare concretamente il nostro territorio e chi ne ha davvero bisogno - racconta Roberto Milani presidente di Win:Win -. Fare del bene è diventato presto contagioso, perché adesso il Win:Win abbraccia un intero mondo di famiglie, imprenditori, lavoratori e volontari che superano le 6mila persone». L'edizione 2023 è programmata da metà giugno a fine luglio negli spazi dell'azienda Milani a Rosà.