PADOVA - Tra domani e lunedì i canali cittadini per la prima volta nella storia della città finiranno in secca. Inoltre si va verso lo spegnimento del termovalorizzatore di San Lazzaro già la settimana prossima. Si è tenuto ieri mattina in Prefettura un tavolo tecnico per fare il punto sull’emergenza siccità. Alla fine dell’incontro, i tecnici hanno annunciato che tra domenica e lunedì i canali interni della città saranno totalmente prosciugati. Assieme al Prefetto Raffaele Grassi e al sindaco Sergio Giordani, erano presenti in Prefettura l’assessore all’Ambiente Andrea Ragona, il capo settore Ambiente e Territorio, il Direttore del Genio Civile di Padova, il vice Presidente della Provincia, il Direttore dell’Ulls 6 - Servizio di Prevenzione e i rappresentanti del Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta.

Le conseguenze

Il prosciugamento dei canali cittadini rischiano di avere conseguenze molto pesanti. Palazzo Moroni, infatti, ha già allertato la Regione per l’abbassamento costante del livello del Piovego che potrebbe comportare, secondo le stime ad oggi e con l’attuale situazione meteo-climatica, la probabilità dello stop alle attività dell’inceneritore di San Lazzaro che preleva acqua per il raffreddamento delle turbine. La chiusura degli impianti dovrebbe scattare già la settima prossima, un a circostanza che costringerebbe AcegasApsamga a conferire i rifiuti della città nella discarica di Sant’Urbano. Non solo. Il Comune sta affrontando le morie continue di enormi quantitativi di pesce nei fiumi e nei canali, con un incessante lavoro di rimozione e smaltimento che sarà potenziato ancora di più nei prossimi giorni. Nel frattempo si sta facendo il possibile, in collaborazione con la Polizia Provinciale, per mettere in salvo il maggior numero di pesci ancora vivi. Inoltre, sul fronte della prevenzione alla lotta delle zanzare, proprio per evitare la formazione di nugoli di insetti nelle pozze d’acqua oramai ferme di fiumi e canali cittadini, palazzo Moroni ha anche potenziato le attività di comunicazione distribuzione di pastiglie contro il proliferare delle stesse, anche a seguito dell’emergenza sanitaria legata alla “West Nile”.

« Situazione molto complessa »

«Oggi è stato un momento di confronto molto utile e importante per tutti, perché è ormai chiaro che stiamo vivendo una situazione davvero molto complessa, che ci vede impegnati al massimo nella gestione delle criticità, insieme a tutti gli enti coinvolti – ha spiegato ieri Giordani - Il Tavolo tecnico del Comune istituito ancora nel mese di giugno, da questo momento diventa permanente e siamo pronti a mettere in campo tutte le azioni che saranno necessarie, definendole insieme agli Enti preposti. Non esiteremo ad attingere anche al Fondo di riserva del Comune per finanziare immediatamente ogni intervento necessario a fronteggiare una situazione che è una vera emergenza».

«Per quanto possano arrivare piogge o temporali nei prossimi giorni, non saranno sufficienti e questa è la condizione con cui dovremo convivere ancora per diverse settimane – ha aggiunto Ragona - È ormai imminente anche la chiusura dell’inceneritore di San Lazzaro, ma ci siamo mossi per tempo e anche su questo non ci faremo trovare impreparati».

«Si tratta di una situazione nuova, mai vista prima. Padova, storicamente e fino ad oggi, ha sempre avuto il problema di difendersi dalle piene, e quindi da un eccesso di acqua, ma mai dalle secche e in questo senso sono stati concepiti i nostri canali e i manufatti idraulici. Per questo oggi siamo in difficoltà – ha concluso il vicesindaco Andrea Micalizzi - Dobbiamo da subito riunire gli Enti e i tecnici più competenti per stabilire un nuovo modello di gestione del territorio».