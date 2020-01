Studente fa impazzire Sgarbi con la magia e lui lo invita a cena

CADONEGHE - Vittorio Sgarbi ieri sera a Cadoneghe per il suo ultimo libro. E mentre firmava le copie, si è avvicinato uno studente che aveva seguito la serata. «Faccio giochi di magia, vuole vedere?». E così è iniziato uno spettacolino che ha fatto impazzire il critico al punto che poi lo ha invitato a unirsi per la cena. «E' stata una bella sorpresa - racconta il protagonista, Federico Sottoriva, 18 anni, residente a Cadoneghe studente dell'Einaudi di Padova -. La magia è la mia grande passione. E trascorrere la serata con Sgarbi è stato davvero speciale». Ovviamente, dopo la pizza a grande rischiesta altro spettacolo per Sgarbi. Ultimo aggiornamento: 12:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA