Padova. Sequestrano pattuglia davanti al centro sociale, blitz di Arma e Digos all'alba: presi 7 antagonisti

PADOVA - Questa mattina, 31 gennaio, personale della Digos della Questura di Padova e militari del Reparto operativo nucleo investigativo del Comando provinciale carabinieri di Padova hanno dato esecuzione ad ordinanze cautelari (divieto di dimora nella Provincia di Padova) emesse dal Gip del Tribunale di Padova a carico di 7 persone indagate a vario titolo di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali in danno di appartenenti a forze di polizia. Le ordinanze hanno riguardato persone appartenenti alla cosiddetta "area antagonista" (a centri sociali del Nordest) resisi responsabili in date e situazioni diverse di aggressioni ai danni di carabinieri e poliziotti. Tra loro ci sono i leader dei gruppi di Padova e Venezia.

Accerchiati e picchiati carabinieri

Era il 5 novembre dello scorso anno quando una pattuglia del Nucleo radiomobile dei carabinieri di Padova, in tarda serata, passava per via Ticino. I militari hanno notato un giovane uscire dalla parte posteriore di una Fiat Punto, parcheggiata lungo la strada. Un comportamento che ha destato sospetti. E quando si sono avvicinati per identificarlo ha cercato di scappare. Bloccato, ha cominciato a gridare, dimenarsi, cercando di attirare l'attenzione delle persone all'interno del Centro sociale Pedro. Nel giro di pochi attimi, una quarantina di uomini e donne, alcuni con i volti coperti, hanno accerchiato i carabinieri. Li hanno minacciati e aggrediti finché i due non sono dovuti andar via per non rischiare di riportare ferite più gravi di quanto già fossero.

Scontri in strada

E poi, il 9 novembre, gli scontri nel quartiere Palestro. La polizia doveva eseguire un provvedimento di sequestro preventivo di 4 appartamenti Ater occupati abusivamente da militanti del Pedro. Sul posto e in seguito di fronte agli uffici Ater è stata messa in piedi una manifestazione improvvisa e non autorizzata con violenti scontri: 8 tra poliziotti e carabinieri sono finiti al pronto soccorso.

Contestualmente sono state eseguite 13 perquisizioni domiciliari a carico di altrettanti indagati. Le indagini sui due episodi sono state eseguite in collaborazione reciproca della Digos e del Reparto operativo carabinieri di Padova sotto il coordinamento della Procura della Repubblica patavina.