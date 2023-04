PADOVA - Una scuola per imparare a fare gli imprenditori. Corsi specializzati per districarsi tra le intricate maglie della burocrazie assumendo conoscenze fondamentali per maneggiare norme e bilanci. È l’idea dei vertici dell’Ascom Padova e il presidente Bertin ha assicurato che ne parlerà presto in maniera più approfondita con il suo omologo alla Camera di Commercio, Antonio Santocono. «Serve formazione. Ci sono troppi casi di imprenditori che aprono un’attività perché hanno una nuova idea ma poi sono costretti a chiudere perché non riescono a farcela - è il ragionamento dell’Ascom -. Fare gli imprenditori è molto complesso e per questo serve una scuola che dia le basi giuste e poi offra pure una formazione continua. È un’idea concreta e ci stiamo già pensando perché nessuno al giorno di oggi può permettersi di essere un imprenditore improvvisato».

I numeri

L’associazione di categoria registra oggi circa cinquemila associati più altri cinquemila legati alle associazioni della galassia Confcommercio come per esempio Appe e Federalberghi. Nel corso del 2022 le nuove iscrizioni sono state 123 e le uscite 54: saldo positivo di 69 imprese associate in più. Importante l’attività dell’ente bilaterale del terziario e di quello per il turismo: in un anno 1.685 sussidi ai dipendenti, 499 sussidi alle aziende, 55 corsi di formazione, 147 voucher formativi, 762 partecipanti complessivi ai corsi, 259 pareri di conformità e 118 verbali di conciliazione. Per quanto riguarda la formazione Ascom elenca 12mila ore di formazione erogate, 4.200 allievi formati e 1.500 aziende coinvolte.

La relazione

«Con orgoglio, ancora una volta e con una certa accelerazione, segnaliamo un aumento dei nostri associati - si legge nella relazione del presidente -. Segno che, pur fra inevitabili manchevolezze che vogliamo comunque correggere, l’Ascom Confcommercio di Padova viene ritenuta un’associazione importante, affidabile, concreta, autorevole. Prova ne siano non solo il ruolo propositivo che svolgiamo all’interno della Camera di Commercio o sui tavoli dei rinnovi contrattuali del terziario». Ma Confcommercio Ascom Padova non è solo economia. «È anche intervento nel sociale - continua la relazione -, basti pensare al nostro pluriennale rapporto col Vimm, la Fondazione per la ricerca biomedica con la quale condividiamo “l’adozione di un ricercatore”. Siamo intervenuti anche nel contesto culturale, ad esempio con il premio letterario Memo Geremia». L’associazione infine sottolinea che nell’ambito dell’iniziativa “Forma e informa” il prossimo 8 maggio sarà ospite l’ex sindaco Massimo Bitonci, oggi sottosegretario all’Economia del governo Meloni.