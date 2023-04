La ​Wigwam di Villorba compie 50 anni: «E pensare che è nata per scherzo»

VILLORBA (TREVISO) - «La Wigwam è nata da uno scherzo». A parlare è Armando Sasso, fondatore, insieme al collega e compianto amico Mario Dolfato, dell'azienda di arredo interni, impianti di pavimentazioni e rivestimenti. Uno scherzo che nel mese di aprile 2023 compie ben cinquant'anni.

Per celebrare l'occasione oggi l'azienda invita le persone che negli anni hanno avuto modo di conoscere e apprezzare il lavoro svolto, nonché chiunque desideri condividere un momento di gioia, a brindare per questo importante traguardo. Appuntamento fissato per le ore 11.

Wigwam, compleanno dell'azienda



«Abbiamo scelto il 15 di aprile - racconta Armando Sasso - perché l'azienda è nata negli anni settanta, in questo mese. La metà del mese ci sembrava il momento perfetto per festeggiare. Abbiamo iniziato quasi per scherzo, io e Mario, perché nei dintorni non c'era nessuna azienda che dava ad architetti e geometri un prodotto finito. Questa è stata la nostra fortuna». Un'azienda che è nata dall'idea di offrire complementi d'arredo e progettare interni, negli anni si è allargata specializzandosi anche nella ceramica, fornendo così agli acquirenti prodotti completi che toglievano, a chi era del settore, il peso di richiederli da altre aziende italiane. «La Wigwam è nata dalla volontà di offrire ad architetti e geometri del territorio, la nostra professionalità dando qualcosa di nuovo. Dando, cioè, alle aziende prodotti di un certo prestigio. Infatti, all'epoca abbiamo cercato le aziende più qualificate d'Italia per offrire i migliori arredamenti e pavimenti. Era una realtà nuova nel panorama trevigiano». A 27 anni, Armando e Mario, insieme, sono pian piano diventati punto di riferimento per le nuove aziende del settore che sarebbero nate gli anni successivi.

Si commuove, Armando, nel ricordare l'amico Mario

«Senza di lui non sarebbe iniziato nulla. Quello che mi emoziona di più, oggi, è la grandissima soddisfazione di aver lasciato tutto nelle mani di mia figlia Giorgia. Speravo che tra i miei figli qualcuno potesse prendere il testimone, ma non l'ho mai imposto. Ricordo il giorno in cui Giorgia è venuta da me per dirmi che avrebbe lasciato l'università per lavorare in azienda. Oggi sono fiero e orgoglioso di vederla, insieme al compagno Marco, tenere le redini dell'attività». Giorgia Sasso conduce l'azienda ormai da vent'anni, e per papà Armando non può che essere motivo d'orgoglio: «Non è facile trovare un figlio o una figlia che abbia il desiderio di continuare l'attività che con tanti sacrifici hai fatto nascere e crescere».