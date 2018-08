Annega nelle acque del Brenta. L'amico si tuffa: salvo per un pelo

CAMPO SAN MARTINO - Un giovane uomo, un immigrato pakistano, è annegato oggi, 11 agosto, verso le 17.15, nelle acque del fiume Brenta a Campo San Martino. Un amico del giovane ha generosamente tentato di soccorrerlo, tuffandosi ma a sua volta è entrato in grave difficoltà ed è stato salvato da alcuni pescatori che l'hanno aiutato a venire fuori dal fiume. E' stato soccorso e ricoverato all'ospedale dal personale del 118.



Per cercare l'amico scomparso, invece, sono subito intervenuti i pompieri, da Padova, con i soccorritori acquatici e un gommone. In volo anche l'elicottero Drago71, e i sommozzatori dei vigili del fuoco di Venezia hanno effettuato delle immersioni nel luogo della scomparsa dell’uomo. E sono stati proprio loro, intorno alle 19.30, a individuare nelle acque del fiume, poco più a valle, il corpo senza vita del pakistano.



La salma deve ancora essere identificata con certezza, ma ci sono pochi dubbi che si tratti dell'uomo scomparso poche ore prima.

