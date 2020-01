​Tre case svaligiate nel giro di poche ore: allarme furti a Saonara

SAONARA (PADOVA) - Dopo un periodo di relativa calma, torna l'allarme furti a Saonara. Gli episodi su cui stanno lavorando senza sosta i carabinieri si sono verificati in serata.



Ore 18,30: tornando a casa dal lavoro si è trovato i ladri in giardino. Paura l'altra sera in via Zago nel cuore della frazione di Villatora di Saonara. Il proprietario di casa ha avuto la lucidità di mettersi ad urlare e tre individui che si apprestavano a sfondare gli infissi di casa per mettere a segno una razzia si sono dileguati. Sono stati descritti come tre giovani, vestiti di blu, di cui uno con il volto travisato da un berretto. Non hanno proferito parola e questo non ha permesso di capire se fossero italiani o stranieri. Immediato l'allarme al 112. Sul posto in pochi minuti si è recata una pattuglia dei carabinieri di Legnaro. I ladri, dopo il fallito assalto, non si sono dati per vinti e sono andati in via 3 Novembre dove hanno forzato una vetrata di un'abitazione e sono entrati. In pochi minuti, nonostante il sistema d'allarme in funzione, hanno messo a soqquadro tutti gli ambienti, riuscendo a trafugare monili in oro ed un orologio d'oro da donna di valore. Poi sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Ulteriori sopralluoghi dell'Arma sono avvenuti in via Gorizia e in via Udine.



BOTTINO

In questi casi non è ancora chiaro l'ammontare del bottino, mancando ancora la denuncia da parte delle vittime. I militari dell'Arma per tutta la serata e la notte tra mercoledì e giovedì hanno pattugliato l'area di Villatora convinti che i predoni non si siano allontanati più di tanto.



RICERCHE

Al momento le ricerche della banda non hanno dato gli esiti sperati, ma gli inquirenti sono fiduciosi e contano di stringere al più presto il cerchio attorno a chi l'altra sera, dalle 18,30 alle 20,30, ha preso di mira Villatora. Già nelle prossime ore verranno anche analizzate le immagini della videosorveglianza comunale con l'obiettivo di raccogliere possibili spunti investigativi. Quello che i carabinieri di Legnaro, sotto la supervisione della Compagnia di Piove di Sacco chiedono alla collettività è di contattare il prima possibile i numeri d'emergenza nel caso si imbattessero in situazioni di oggettivo pericolo. I colpi registrati l'altra sera hanno un comune denominatore: sono state prese di mira abitazioni dove all'interno non vi erano i proprietari. Le forze dell'ordine sono convinti che i ladri siano ben organizzati e agiscano solo dopo aver effettuato più di un sopralluogo per accertarsi che all'interno non vi sia nessuno. Prova ne sia che in via Zago, l'arrivo imprevisto dei proprietari ha messo in fuga la banda. © RIPRODUZIONE RISERVATA