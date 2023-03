BRUGINE (PADOVA) - Da Brugine a Sanremo per rappresentare l'Italia nella finale internazionale di Sanremo Junior, la kermesse mondiale riservata ai mini cantanti tra i 6 e i 15 anni. A rappresentare l'Italia sarà la quindicenne Emma Romanato, che si è aggiudicata la finale italiana.

Emma inizia a studiare canto e pianoforte quattro anni fa, alla Scuola di Musica Salti di Tono di Piove di Sacco, con la docente di canto per voci bianche Lietta Traversi. Dimostra fin da subito un grandissimo talento e una forte passione per la musica che la porta anche a scrivere brani propri portati su vari palchi in occasione di eventi musicali della scuola. Nel marzo 2022 partecipa a Sanremo Junior con il brano di Lucio Dalla "La sera dei miracoli" grazie al quale vince il premio della critica e si fa notare dalla giuria per la sua grande sensibilità e dote vocale. Nel settembre scorso passa nelle sapienti mani della docente di canto moderno Alice Cossa, che inizia con lei un lavoro mirato per ampliare i colori e l'ampiezza della sua voce. Ecco che arriva la scelta di partecipare nuovamente al festival con un brano importantissimo e che Emma ama molto: "Vedrai Vedrai" di Luigi Tenco. Ora è arrivata la vittoria dopo tanti anni di studio e dedizione. La giuria l'ha premiata per la sua voce, la sua presenza scenica e per la scelta del brano, con il quale Emma dovrà rappresentare l'Italia nella finale mondiale che si svolgerà il prossimo 3 maggio nella cornice del Teatro Ariston di Sanremo. Una grande soddisfazione per la giovane cantante di Brugine e per la sua scuola che la segue passo passo da anni. I docenti sono raggianti: «Siamo strafelici ed emozionati. Emma è un vero portento e il duro lavoro di questi anni ha dato finalmente i suoi frutti», afferma la responsabile e prima insegnante Lietta Traversi con Alice Nereide Cossa la sua insegnante attuale, oltre che con i genitori che la sostengono nell'impegno quotidiano.