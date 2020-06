Fiamme in un garage di un condominio a Saccolongo Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SACCOLONGO - Alle 9:30 di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa a Saccolongo (Padova) per l’di un piccolodi cinque appartamenti: nessuna persona è rimasta ferita.Le squadre dei pompieri arrivate da Abano Terme e Padova con un’autopompa, due autobotti, un’autoscala e nove operatori, sono riusciti a spegnere le fiamme, riuscendo a contenere l’incendio al solo box, evitando il coinvolgimento degli appartamenti sovrastanti, già evacuati dai residenti. Bruciato tutto il contenuto del box consistente principalmente in masserizie messe a deposito.Il personale dopo lo spegnimento, ha provveduto all’aereazione e bonifica dei locali. Inibito l’uso del garage e della stanza corrispondente sovrastante per lo scoppio del laterizio del soffitto del box. Danneggiata dal fumo anche la facciata del condominio. Le cause dell’incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio delle squadre intervenute.