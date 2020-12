CAMPODARSEGO - Sembrava l’amica del cuore, ma si è rivelata una ladra senza scrupoli. Si è fatta ospitare, poi l’ha tradita ed è finita nei guai. L’amica infedele ha approfittato della bontà di una conoscente che le ha aperto le porte di casa per svuotarle il bancomat. Ad accorgersi che qualcosa non andava per il verso giusto è stata una ragazza di 20 anni di Campodarsego che lo scorso primo dicembre dopo aver effettuato un accertamento in banca si è resa conto che mancavano all’appello 900 euro. Inevitabile un momento di smarrimento.

Non capendo chi potesse aver utilizzato il suo bancomat in maniera impropria si è rivolta in caserma a Campodarsego per formalizzare regolare denuncia. I militari dell’Arma del maresciallo Francesco Adelio Rosato dopo aver raccolto la denuncia si sono messi al lavoro. Attraverso le date in cui sono stati effettuati i prelievi sospetti sono riusciti a recuperare le immagini della videosorveglianza dei singoli istituti di credito. E’ emerso che a ritirare il denaro fosse stata sempre la medesima donna che in quattro situazioni è stata immortalata dalle telecamere all’esterno di istituti di credito della provincia di Venezia. Acquisito il materiale i carabinieri hanno convocato in caserma a Campodarsego la vittima e le hanno mostrato un fascicolo fotografico con la speranza che la donna riconoscesse l’utilizzatrice del suo bancomat. Quando la ventenne ha visto le foto è rimasta senza parole dal dispiacere. A sottrarle i soldi dal conto corrente era stata quella amica coetanea che aveva ospitato a casa sua per qualche giorno. Una volta acquisite prove schiaccianti, i militari hanno convocato in caserma G.P. anch’essa ventenne originaria della provincia di Perugia. In un primo momento l’indagata ha negato ogni addebito, ma quando i carabinieri le hanno mostrato le foto non ha potuto far altro che ammettere le proprie responsabilità.

E’ stata denunciata per appropriazione indebita. Di fronte alle legittime domande degli inquirenti avrebbe riferito di aver commesso una sciocchezza perchè in questo periodo si trovava in difficoltà economica. Dopo questo increscioso episodio è probabile che oltre a dover rispondere all’autorità giudiziaria per quanto ha commesso, con tutta probabilità perderà anche quell’amica che l’ha ospitata e che le ha concesso estrema fiducia immeritatamente.

