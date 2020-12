Auto a gpl prende fuoco in garage: distrutta dal rogo

PADOVA - Nel giorno di Santo Stefano, i vigili del fuoco padovani sono intervenuti in via Pilati a Noventa Padovana per l’incendio di un’auto alimentata a GPL all’interno di un garage.

I pompieri arrivati con due autopompe, un’autobotte e dodici operatori, hanno spento l’incendio generalizzato del mezzo, evitando il coinvolgimento della struttura annessa al garage. Le cause dell’incendio di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

Le operazioni di soccorso emessa in sicurezza della struttura sono terminate dopo circa tre ore con il rientro in sede delle squadre.

