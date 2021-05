Risse in centro, Daspo a due ventenni: via da piazza Duomo per 24 mesi

PADOVA -Due Daspo a due ventenni emessi dalla sezione Anticrimine della Questura di Padova perché in un paio di episodi, sempre nel mese di maggio, si sono resi protagonisti di aggressioni nella zona del Duomo.

I provvedimenti riguardano un giovane della provincia, che lo scorso 8 maggio ha dato vita a una serie di episodi di violenza vicino a un locale della piazza. Supportato da altri giovani, aveva circondato alcuni agenti della polizia locale costringendo l'intervento di diverse pattuglie della polizia di Stato e dei carabinieri, che avevano riportato la situazione alla calma. Il 20enne non potrà più frequentare piazza Duomo per almeno due anni.

L'altro giovane era invece stato protagonista di una lite violenta, sempre in piazza Duomo, il 20 maggio scorso, con un coetaneo. Dopo essere stato allontanato dalla polizia, quella stessa sera era tornato, venendo bloccato dalla Guardia di Finanza. Per lui è stato emesso un foglio di via e non potrà rientrare in città per due anni.

Il cuore di Padova non è nuovo a queste forme di violenza che hanno per protagonisti dei giovanissimi. Anche a marzo e a aprile si erano verificati degli episodi proprio davanti alle vetrine al bar in via dei Fabbri. Anche qui complice l'alcol sempre dei giovanissimi avevano picchiato dei coetanei e poi messo a ferro e fuoco il Ghetto.