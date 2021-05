Piazza Duomo presidiata dalle forze dell'ordine, al bando gli alcolici da asporto

PADOVA - Da piazza delle risse, a piazza della legalità. Nonostante “l’incidente” di sabato sera con lo stop di don Di Donna al gruppo musicale che stava intonando “Bella ciao”, la Curia continua la sua collaborazione sia con il Comune che con le Forze dell’ordine: piazza Duomo sarà blindata da agenti e militari e sul sagrato ci sarà il mercartino, mentre i vigili insegneranno le norme basilari del codice della strada ai bambini.

E la sicurezza resta in primo piano: Diego Bonavina nel pomeriggio di ieri ha avuto un confronto telefonico con il questore Isabella Fusiello per discutere dei controlli anti-degrado.



LE INIZIATIVE

Oggi dalle 8.30 alle 19, per ravvivare la piazza con presenze positive, il sagrato ospiterà le bancarelle di MoMart, la mostra mercato degli artisti padovani. Domani, invece, dalle 16.30 in poi i vigili svolgeranno dei “corsi” di sicurezza stradale rivolti ai bambini delle elementari che dovranno realizzare un campo mobile denominato “Strada facendo”.

Sul sagrato sarà costruito un percorso stradale con semafori e segnaletica verticale e orizzontale. Saranno messe a disposizione circa una decina di biciclette e i ragazzi dovranno cimentarsi con la conoscenza della segnaletica stradale e le relative regole da rispettare, seguiti passo dopo passo dagli agenti della polizia locale.

SICUREZZA

Naturalmente la piazza, dopo gli episodi che si sono registrati nelle scorse settimane, continuerà ad essere presidiata dalle forze dell’ordine. «Tanto oggi quanto domani pomeriggio i tre ingressi a piazza Duomo saranno presidiati dalla Polizia di Stato. Tutti, naturalmente, avranno libero accesso alla piazza – ha detto ancora l’esponente della lista Giordani – A essere fermato sarà solamente chi si presenta con in mano alcolici acquistati chissà dove».

Per controllare tutta la città saranno poi schierati 50 agenti della Polizia locale. Coinvolte, però, tutte le forze dell’ordine. «Naturalmente non verranno meno tutti quei servizi che, ormai da oltre tre mesi, stiamo garantendo il sabato e la domenica – ha concluso Bonavina – Mi riferisco ai controlli nei parchi e lungo gli argini e al presidio dei quartieri».

Come del resto accade già da qualche settimana, la giunta Giordani ha deciso di non rinnovare l’ordinanza di chiusura pomeridiana dell’Isola Memmia e di non istituire il senso unico pedonale in via Roma e in via Umberto I. Sorvegliata speciale sarà anche la gradinata della Gran Guardia di piazza Dei Signori che, da sempre, è un punto di riferimento per i più giovani. Nelle piazze, poi, sarà posta molta attenzione ai plateatici e al rispetto delle “distanze di sicurezza” da parte dei clienti dei bar. Un occhio di riguardo sarà inoltre riservato al mercato settimanale di Prato della Valle dove, come di consueto, potrebbero riversarsi, soprattutto questa mattina, migliaia di persone in arrivo dalla città e da buona parte dei comuni della cintura. In serata, infine, i controlli riguarderanno soprattutto il rispetto del coprifuoco.