PADOVA - Rivoluzione in vista in Aps Holding che a giorni affronterà il rinnovo dei vertici. Riccardo Bentsik, che da sei anni ricopre il ruolo di amministratore delegato non verrà riconfermato, ma ricoprirà un altro incarico sempre all'interno della società che comprende 5 rami d'azienda oltre al tram (parcheggi, fotovoltaico, advertising e crematorio). Bentsik non farà più parte del consiglio di amministrazione che potrebbe vedere l'ingresso di Diego Galiazzo che, dal 2019 ad oggi, ha avuto il ruolo di dirigente funzionale del Sir3 e di direttore tecnico. Ma finora la voce non è confermata. Galiazzo oltre alla gestione del futuro tram aumenterà le sue competenze: potrebbe avere anche la delega al personale e agli acquisti. Cambio di posizione anche per Gaetano Panetta attualmente direttore dei servizi al quale sarebbe affidata la gestione dei parcheggi.

Il segnale

Recentemente Aps Holding aveva emanato 2 bandi per occupare i posti di direttore generale e di direttore tecnico. Sono arrivate una decina di candidature, ma l'azienda non ha proceduto a nessun colloquio con i candidati e pare abbia optato per rinunciare a questa figura per motivi economici. Proprio i due bandi, ormai scaduti, hanno messo il dubbio sul futuro di Bentsik. Per la prima volta, non sono stati firmati dall'ad. Una situazione anomala soprattutto per una società che sta per affrontare la realizzazione delle linee del tram Stazione-Voltabarozzo e Rubano-Vigonza con un costo che supera i 500 milioni di euro e che avrebbe assoluta necessità di un organigramma completo e di grande competenza per un'opera faraonica.

L'assemblea

Si parla dell'ingresso di due nuovi manager ma la situazione sarà più chiara giovedì prossimo all'assemblea dei soci. Ma è indiscutibile che Aps Holding si priva di Bentsik e della sua grande esperienza acquisita proprio sul progetto visto che ha seguito tutta la trattativa con Alstom per l'acquisizione dei convogli recandosi direttamente in Francia nella sede della multinazionale per le negoziazioni, la firma del contratto, il versamento dell'anticipo di 36 milioni di euro sulla commessa per il futuro Sir2. Un know-how non indifferente per portare a termine l'opera. Galiazzo, figura emergente, è stato scelto da una Commissione valutatrice nel settembre del 2019 (in quella occasione erano pervenute altre due candidature) per assumere l'incarico di dirigente funzionale per il Sir3 ed è stato poi assunto il 15 ottobre successivo. Laureato in ingegneria nel 1997 ha svolto l'attività di libero professionista e di dirigente al Comune di Vicenza per approdare poi ad Aps Holding.