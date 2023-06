Si accorciano i tempi tecnici per il Sir2: per realizzare la nuova linea tranviaria che andrà ad unire Rubano a Vigonza passando per Padova, non sarà necessaria la Valutazione di impatto ambientale (Via). A luglio, intanto, è in programma la Conferenza dei servizi che dovrà dare il via libera all’opera. I lavori, invece, saranno assegnati entro il 31 dicembre.

LA PROVINCIA

A marzo Palazzo Moroni ha trasmesso alla Provincia la documentazione del progetto definitivo del Sir2, necessaria per avviare la procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale. Il Comitato tecnico Via ha esaminato tutta la documentazione presentata, tra cui gli elaborati progettuali, lo studio preliminare ambientale e le osservazioni e, dopo aver recepito i pareri delle amministrazioni e degli enti interessati, all’unanimità ha espresso parere di non assoggettabilità alla Via. Questo significa che il progetto non dovrà essere sottoposto a una procedura che rischiava di allungare i tempi di realizzazione dell’opera che, essendo finanziata con fondi del Pnrr, dovrà essere pronta non oltre il 30 giugno 2026.

I VINCOLI

Palazzo Santo Stefano, però, ha indicato alcune raccomandazioni e condizioni di cui tenere conto in fase di progettazione esecutiva. Tra queste quella di predisporre il rafforzamento della vegetazione e delle opere di mascheramento nelle aree in prossimità dei parcheggi scambiatori, prevedendo la scelta di essenze arbore in grado di garantire un’adeguata “schermatura” e l’individuazione di materiali e soluzioni d’arredo finalizzati a minimizzare la componente infrastrutturale. La Provincia si raccomanda, poi, di realizzare stalli per moto e biciclette nei parcheggi scambiatori. Tra le raccomandazioni c’è anche quella di predisporre attraversamenti pedonali idonei per la sicurezza degli utenti in particolare nelle fermate di tipo centrale. Si insiste, infine, sulla necessità di predisporre lungo tutta la linea impianti di illuminazione che devono seguire le indicazioni elaborate dall’Arpav. Il progetto presentato alla Provincia per la procedura di verifica di assoggettabilità alla Via già recepiva le osservazioni elaborate dai Comuni coinvolti, ma soprattutto quanto emerso nel corso del dibattito pubblico. In questi mesi la progettazione definitiva è proseguita e le raccomandazioni da parte del Comitato tecnico sono già state sviluppate, perché possano essere contenute già nella progettazione definitiva. Concluso questo iter, ora sarà possibile procedere con la Conferenza di servizi per l’opera, che si svolgerà a luglio. Entro giugno, invece, i consigli comunali di Padova, Rubano e Vigonza, discuteranno e voteranno la variante urbanistica, e al massimo il 30 verrà pubblicata la manifestazione d’interesse per la progettazione esecutiva e i lavori, incarico che dovrà essere assegnato entro il 31 dicembre 2023, come previsto.

LE REAZIONI

«Si è conclusa una procedura molto importante con un parere positivo, che ci permette ora di andare avanti con i prossimi passi, primo tra tutti la manifestazione d’interesse per la progettazione esecutiva e i lavori – ha commentato ieri l’assessore alla Mobilità, Andrea Ragona - Nel frattempo stiamo ultimando la progettazione definitiva, nella quale appunto le prescrizioni arrivate dalla Provincia in parte sono già state sviluppate, con l’obiettivo di recepirle già in questa fase». «Il provvedimento della Provincia non solo contribuisce al rispetto dei tempi di realizzazione dell’opera - ha detto, invece, il presidente di Aps Holding Giuseppe Farina - ma ne mette ancora una volta in evidenza il grande valore e l’utilità per la comunità di Padova, di Rubano e Vigonza». «Non essere assoggettati alla Via - ha concluso l’ad di Aps Riccardo Bentsik - evidenzia il grande valore ambientale che l’opera tranviaria avrà per Padova».