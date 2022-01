In retromarcia contro l'auto dei Carabinieri per scappare: arrestato 21enne, denunciati i tre a bordo

PADOVA - Nel corso della notte scorsa a Padova, i Carabinieri della Radiomobile hanno arrestato arresto per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e rifiuto di accertamento tossicologico per guida in stato di alterazione psico-fisica un 21enne di San Martino di Lupari, pregiudicato. Il ragazzo, notato transitare ad alta velocità lungo corso Milano a bordo di un’auto, alla vista della pattuglia ha cercato di dileguarsi, venendo comunque bloccato dopo un lungo inseguimento terminato nella strada senza uscita di via Zancan. Per giunta, nel tentativo di fuggire, ha innestato la retromarcia urtando più volte la vettura di servizio.

Il giovane, sprovvisto di patente di guida precedentemente ritirata, si è rifiutato di sottoporsi ad accertamento tossicologico. Denunciati in stato di libertà in concorso per lo stesso reato i tre passeggeri della vettura, tutti 21enni, due di Galliera Veneta e uno di Tombolo.