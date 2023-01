MONSELICE - Pulmino vandalizzato dalla baby gang: i denunciati sono sei, ma è giallo sulla storia Instagram. Risultano residenti a Monselice e in comuni limitrofi i giovanissimi autori del danneggiamento al Ducato di proprietà della società calcistica La Rocca, avvenuto nella notte tra il 31 dicembre e l'1 gennaio. I responsabili, tutti sedicenni, sono stati individuati dai carabinieri di Monselice, che all'esito di rapida attività investigativa hanno segnalato i nomi alla procura presso il tribunale per i minori di Venezia. Dovranno rispondere in concorso di danneggiamento e ingresso abusivo nel fondo altrui. La grande ondata di sdegno montata in conseguenza del gesto ha comunque sortito effetti: gli indagati avrebbero ammesso le loro responsabilità di fronte ai militari, dichiarandosi pentiti e disposti - assieme alle famiglie - a risarcire la squadra di calcio. Spetterà ora alla dirigenza della Rocca e al presidente Claudio Finesso pronunciarsi su quanto accaduto e decidere se accettare o meno le scuse dei ragazzini. I minori provengono da famiglie ben inserite nel contesto, ma qualcuno di loro avrebbe già commesso delle bravate in quartiere Carmine.

IL FATTO

Il fatto era stato scoperto al mattino di Capodanno dal custode dei campi che, recatosi per il consueto giro di perlustrazione, aveva notato la recinzione tagliata e il pulmino malconcio. I baby vandali avevano sfondato il parabrezza, deturpato gli interni, rimosso malamente i poggiatesta e distrutto il perno del tergicristallo. Il mezzo, dismesso da qualche settimana, era destinato ad essere regalato alla parrocchia del Redentore dove don Damiano lo stava attendendo per portare i ragazzi in campo scuola. La notizia si è subito rimbalzata nei gruppi whatsapp della squadra, dove genitori e giovani atleti si sono messi in moto per cercare tracce che conducessero ai responsabili. Passo dopo passo, si è arrivati ad un'inquietante storia pubblicata su Instagram da un sedicenne del posto. Immortalava cinque ragazzini a bordo del Ducato e due sopra, alcuni di loro incappucciati dal passamontagna e altri che mostravano il dito medio con sfrontatezza. Con il fotografo, si contano otto teenager. Nell'immediato, si riteneva che la foto fosse stata scattata in occasione dell'atto vandalico, ma a distanza di qualche giorno si fanno strada alcune incertezze.

I DUBBI

Secondo indiscrezioni, lo scatto risalirebbe al 28 dicembre ma sarebbe stato pubblicato solo successivamente. L'ennesimo gesto sconsiderato del membro della gang, che però testimonia un aspetto fino ad ora rimasto sotto traccia. I ragazzini sarebbero entrati almeno due volte al campo sportivo del Carmine per prendere di mira il pulmino. Fino a Capodanno, però, non avevano causato danni così evidenti. La solidarietà alla società non è comunque mancata. Oltre alla vicinanza espressa dall'amministrazione comunale, un docente dell'istituto Bernardi di Padova si è offerto di riparare gratuitamente il Ducato con l'aiuto dei suoi studenti.