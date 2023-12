CARMIGNANO DI BRENTA (PADOVA) - Un Comune in Crociera. Sono stati 220 i residenti di Carmignano di Brenta che hanno partecipato alla prima crociera di gruppo organizzata dall’associazione SiamoCarmignano in collaborazione con l’amministrazione comunale. Per la prima volta nella storia della cittadina con 7.620 residenti, è stata proposta una crociera di quattro giorni riscuotendo grande interesse e partecipazione. Quattro i pullman che hanno portato il gruppo al porto di Genova dov’è cominciato il viaggio che ha visto le visite di due città europee, Barcellona e Marsiglia, per sbarcare poi a Savona. Ma a rendere ancora più indelebile l’evento l’inaspettata proposta di matrimonio fatta da Youness Lashi, 41 anni, a Silvia Spiga, 40 anni, vice presidente dell’associazione.

La proposta di matrimonio inaspettata

«Siamo assieme da 22 anni ed abbiamo tre figli. Tempo fa le avevo detto che ai 40 anni l’avrei sposata e lei mi ha risposto che mi avrebbe detto sì solo se fosse stato in un modo eclatante - rivela Youness, originario del Marocco - Non si aspettava fosse in crociera, lo sapevano in pochissimi e tra loro nessun parente. Eravamo in discoteca, chi lo sapeva ha radunato il nostro gruppo, si è fermata la musica, mi sono inginocchiato e porgendole l’anello le ho fatto la proposta».

«Mai avrei immaginato mi chiedesse la mano in crociera, sono rimasta di stucco, ma ho risposto subito sì», dice Silvia. Poi abbracci, pianti di gioia e di felicità.

La crociera di gruppo

Oltre a questo particolare evento, durante l’intera gita di gruppo tante sono state le occasioni di aggregazione e di divertimento, ma c’è stato anche un momento di riflessione, quello di sabato 25 novembre quando, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza alle donne, l’associazione presieduta da Francesco Securo, ha voluto elogiare la donna regalando un braccialetto con una rosa rossa a tutte le presenti. Il sindaco Eric Pasqualon, anche lui in crociera, commenta: «Felice della proposta di matrimonio, ringrazio il direttivo dell’associazione SiamoCarmignano che oltre a questa gita di gruppo organizza durante l’anno molte altre iniziative motivo di conoscenza tra concittadini. I numeri record di questa iniziativa alla sua prima edizione, e l’entusiasmo dei partecipanti al termine dei quattro giorni, testimoniano l’ottima riuscita della prima crociera di gruppo che ha coinvolto tutte le fasce d’età».