Ragazza scappa davanti alla proposta di matrimonio, lui: «Ho provato a chiamarla, ma non mi risponde più». Il video

Non sempre le proposte di matrimonio vanno bene.

Aveva preparato un cuore enorme fatto di rose. Candele. Un tappeto rosso. E anche un cartello: "Mi vuoi sposare?". Erano anche presenti circa 250 persone, con gli smartphone pronti a catturare il momento.

Cosa è successo

La giovane aspetta su una sedia, bendata. Poi lui le toglie la benda e si inginocchia davanti a lei. Ma Maya si volta, si precipita tra la folla e se ne va. I video della proposta fallita sono diventati virali su TikTok. Ma ci sono anche critiche.

I dubbi

Alcuni sostengono che sia tutto una messinscena, un esperimento sociale per un video di YouTube. Perché? Maya ha avuto più volte un ruolo nei video di Zaher. Non è ancora noto pubblicamente se i due abbiano effettivamente avuto una relazione, Zaher e Maya hanno ora rilasciato una dichiarazione ai loro follower su TikTok. Ognuno per sé. Lei scrive: “Sono sveglia da ieri perché molti di voi hanno parlato male di me. Non mi conoscete nemmeno. E non sapete cosa ho vissuto in quel momento”.

Zaher è andato in diretta su TikTok domenica sera con una dichiarazione video: "Le ho chiesto di sposarla e all'improvviso lei ha detto 'no'. Non c'è motivo, non posso spiegarne il motivo qui. Ho provato a chiamarla ma non risponde. Ho preparato tutto per farle una sorpresa, ma sfortunatamente non ha funzionato. Ciò non significa che debba dire "sì". Ma scappare senza dire a me stesso: "Non posso farlo", non è possibile".