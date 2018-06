Prof picchiata, studente bocciato. La mamma: «Ma non cambiamo scuola»

di Barbara Turetta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SELVAZZANO - «Non esiste che mio figlio cambi istituto: la scelta che faremo è quella di spostarlo di sezione , ma non certo di iscriverlo in un'altra scuola». La mamma che venerdì mattina ha preso a schiaffi la professoressa d'inglese , in un impeto di rabbia perché non sarebbe stata concessa al figlio un'altra possibilità di recuperare, è certa della scelta che la famiglia intende fare all'indomani della bocciatura . Una possibilità, quella di dover ripetere l'anno, che la scuola aveva comunicato alla famiglia a metà maggio. La donna è ferma nel ribadire che ciò che è accaduto quella mattina a scuola è un gesto di cui «si vergogna e che mai avrebbe voluto capitasse» ma racconta anche che la sua famiglia ha vissuto in questo anno scolastico esattamente quello che già era capitato l'anno prima con la figlia. «Ho rivissuto la stessa identica situazione dell'anno scorso - spiega la donna - siamo stati esasperati.