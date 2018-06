di Domenico Zurlo

appena 23 anni è stato aggredito e picchiato dai genitori di un suo alunno a Roma, all'Itis Di Vittorio Lattanzio in via Teano: l'aggressione è avvenuta due giorni fa, sul posto è intervenuta la polizia e due persone sono rimaste ferite, trasportate in ospedale in codice giallo.









La notizia è rimbalzata sul web dopo che la mamma del docente ha denunciato tutto su Facebook, in un post sul suo profilo: La sua colpa è stata quella di bocciare uno studente. Un professore diè stato aggredito e picchiato dai genitori di un suo alunno a Roma, all'Itis Di Vittorio Lattanzio in via Teano: l'aggressione è avvenuta due giorni fa, sul posto è intervenuta la polizia e due persone sono rimaste ferite, trasportate in ospedale in codice giallo.La notizia è rimbalzata sul web, in un post sul suo profilo:

La "colpa" del docente é stata quella di essere presente nel momento in cui veniva comunicato ai genitori la non promozione del figlio - ha scritto la donna - Insulti e minacce ai docenti e al dirigente scolastico. Ad un tratto il padre dell alunno è passato ai fatti tentando di colpire alle spalle il preside, il docente interviene spostando il dirigente scolastico e viene colpito in pieno volto. Il padre impazzito si accanisce sul docente che solo per un miracolo riesce a liberarsi dalla morsa assassina

Al docente portato in ospedale in ambulanza veniva riscontrato trauma cranico, rachide cervicale e segni di tentato soffocamento, ora é sotto osservazione - continua il post - Il docente in questione ha soli 23 anni é al suo primo anno di insegnamento... Ed é mio figlio. Questa è l'ITALIA? Chi tutelerà i docenti che sono i formatori della società di domani? Quale futuro ci attende?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

».