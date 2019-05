Pensionata di 76 anni rapinata da una coetanea al market

di Cesare Arcolini

PIOVE DI SACCO - Anziana di 76 anni dovrà rispondere di rapina: è accaduto all'Eurospesa di Piove di Sacco dove c'erano alcuni clienti per le spese. Tra questi, G.B., 76 anni, incensurata: la pensionata a un tratto ha notato che un’altra cliente aveva appoggiato il portafogli su uno scaffale. In un attimo l'ha aperto e ha preso 25 euro. La vittima del furto, una 74enne sempre di Piove di Sacco, per un attimo è rimasta senza parole. Era convinta si trattasse di uno scherzo. Quando ha visto l’arzilla ladra che tentava di dileguarsi, ha provato ad opporre resistenza ed è stata scaraventata a terra.