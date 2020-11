Piero Longo accusato di violenza su una minorenne, sarebbe quello il movente dell'aggressione

PADOVA - Vi sarebbe una presunta violenza ad una minorenne, figlia dell'ex convivente, all'origine dell'aggressione all'avvocato ed ex parlamentare padovano Piero Longo, già difensore di Silvio Berlusconi.

Longo, violenza su minore

A compiere l'agguato, il 30 settembre scorso nell'androne di casa dell'avvocato, erano stati Luca Zanon e Silvia Maran, 49 e 47 anni, che il legale aveva affrontato sparando alcuni colpi di pistola in aria, ma venendo strattonato e colpito con due pugni. Assieme a loro c'era una donna di 31 anni. Sarebbe lei, quando era ancora minorenne, la presunta vittima delle violenze dell'avvocato secondo l'indagine. Sarebbe lei la presunta vittima delle molestie, secondo l'indagine. I due aggressori avevano raccontato di averla accompagnata per fare da «mediatori» con Longo. La vicenda - di cui l'Ansa ha trovato conferme oggi a Padova - è riportata dal '"Corriere della Sera".

La ragazza aveva 16 anni

All'epoca delle presunte molestie la donna oggi 31enne - che non è indagata per l'aggressione - avrebbe avuto 16 anni. Oltre agli accertamenti sulla dinamica e le responsabilità dei protagonisti dell'episodio, da subito le indagini avevano anche percorso la strada parallela della ricerca del movente, ed era emerso un «legame di conoscenza» tra l'avvocato e la giovane rimasta quella sera fuori dall'androne. Dopo la laurea, avrebbe frequentato per un certo periodo lo studio di Longo. Altro elemento è costituito dal fatto che i due aggressori non erano lì per una rapina: Zanon, trentino originario della Val di Fiemme, è uno sciatore e maestro di sci e lavora a Padova con una sua società come elettricista; Maran una commercialista con studio avviato. Nei loro confronti è stato emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento alla casa di Longo. Il legale aveva subito ferite al volto e 20 giorni di prognosi.

