PADOVA - Domenica torna il blocco del traffico in centro storico e scattano le prove tecniche dello stop alla sosta in piazza Insurrezione. Sarà la bicicletta la protagonista indiscussa della quarta delle cinque domeniche ecologiche promosse dal Comune nell'ambito del pacchetto di misure straordinarie per il contenimento dell'inquinamento approvato dalla Regione.

IL PROGRAMMA

Per questa occasione piazza delle Erbe e piazza della Frutta, e per la prima volta piazza Insurrezione, saranno animate da attività informative e ricreative, laboratori e momenti di approfondimento sui cambiamenti climatici e sulla mobilità sostenibile. Accanto ai tradizionali stand istituzionali e degli espositori di bici e al servizio di marcatura dei telai, troveranno posto anche attività amatissime dai più piccoli, come il percorso ludico di sicurezza stradale proposto dalla polizia locale. Per chi ama pedalare, ci saranno cinque biciclettate che si snoderanno tra i punti di interesse storico e naturalistico. Un'apposita ordinanza chiuderà al traffico l'area perimetrata dalle mura cinquecentesche, per tutte le categorie di veicoli, dalle 8.30 alle 18.30. Saranno esentati i mezzi del trasporto pubblico, le auto del servizio di car-sharing i mezzi di soccorso.

La vera novità però riguarderà piazza Insurrezione, resa interamente pedonale (il parcheggio rimarrà chiuso dalle 7 alle 20) e trasformata in un palcoscenico per attività ludico-educative. In mattinata i più piccoli potranno partecipare ai tre momenti di animazione proposti dall'Associazione Giocaconilcuore con il format Bolle e colori. Una scelta che molti hanno letto come una sorta di prova generale in vista di una possibile eliminazione del parcheggio dalla piazza. Progetto che, a più riprese, è stato lanciato anche dal sindaco Sergio Giordani.

LE VOCI

«È sicuramente di una sperimentazione interessante ha spiegato l'assessore alla Mobilità, Andrea Ragona a parte Prato della Valle, Padova non ha nessuna piazza che non sia occupata da attività commerciali. Attività che durante i grandi eventi vengono penalizzate. In piazza Insurrezione questi problemi non ci sarebbero». «Quello tra la domenica ecologica e la festa della bicicletta è un matrimonio perfetto, destinato a un futuro prospero e sostenibile ha aggiunto l'assessore all'Ambiente, Chiara Gallani Mi piace immaginare che, nella città ideale di domani, le biciclette prenderanno il posto della auto: se non del tutto, almeno in parte. Sappiamo ormai che il traffico veicolare dentro le città è responsabile, in modo non assoluto ma molto significativo, della cattiva qualità dell'aria e dell'acuirsi della crisi climatica».