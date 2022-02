PADOVA Domenica ecologica, atto terzo. Dopo le chiusure al traffico del centro storico del 23 gennaio e del 6 febbraio, dopodomani scattano le nuove limitazioni. L’area è sempre la stessa, quella dentro il perimetro delle mura cinquecentesche. E non cambia neppure l’orario: dalle 8.30 alle 18.30, con l’ormai consolidato anticipo di un’ora e mezza rispetto alle altre domeniche ecologiche che partivano dalle 10. Sono esentati dal divieto di transito i mezzi del trasporto pubblico locale, le auto del servizio di car-sharing e i mezzi di primo soccorso. Per il resto, tutti a piedi o in bicicletta, anche se è consentito l’uso delle auto elettriche e dei monopattini.

La domenica ecologica del 20 febbraio rientra nel “pacchetto” di cinque domeniche promosse dal Comune di Padova nell’ambito delle misure straordinarie per il contenimento dell’inquinamento atmosferico che la Regione Veneto ha messo in campo per migliorare la qualità dell’aria in tutto il territorio regionale. Gli altri appuntamenti con lo stop alle auto saranno domenica 20 marzo e domenica 24 aprile.

Si sa che la pianura padana è coperta da una “cappa” di smog, e nelle passate settimane anche il Comune ha preso provvedimenti da “semaforo rosso” per contenere l’inquinamento atmosferico. Poi il vento e la pioggia dei giorni scorsi hanno fatto rientrare l’allarme, facendo scattare il semaforo verde. Adesso ecco una nuova domenica ecologica per sensibilizzare ed educare i cittadini a comportamenti più rispettosi dell’ambiente.

IL PROGRAMMA

Al contrario delle domeniche precedenti, dopodomani l’amministrazione comunale ha organizzato una serie di iniziative per chi raggiungerà il centro con i mezzi consentiti.

«Con l’avvicinarsi della primavera e per rafforzare l’opera di sensibilizzazione legata alle domeniche ecologiche - spiega l’assessore all’Ambiente Chiara Gallani - da questo appuntamento del 20 febbraio il Comune dà il via all’organizzazione di attività all’aperto per grandi e piccoli, promosse all’insegna della socialità e del messaggio ambientalista». Molte le proposte che saranno organizzate in centro storico. «Laboratori, attività per bambini, eventi musicali e stand informativi animeranno piazza della Frutta durante tutta la mattinata, permettendo alle famiglie, che, invogliate dall’assenza delle auto, passeggeranno per il centro storico, di trascorrere alcune ore di svago e di spensieratezza».

Un calendario di proposte che sarà ripetuto. «Queste e altre attività - conclude Gallani - ci accompagneranno anche nelle domeniche ecologiche del 20 marzo, in cui si celebrerà la festa della bicicletta, e del 24 aprile, giorno della Padova Marathon, per ricordare a tutti che la vita senza auto in città può essere divertente e salutare».

I CONTROLLI

Come di consueto, domenica scatteranno i controlli degli agenti della Polizia municipale ai principali varchi di ingresso del centro storico. Nelle scorse settimane i padovani si sono dimostrati piuttosto disciplinati. Non molte le contravvenzioni elevate dai vigili urbani per il mancato rispetto dei divieti da parte dei “furbetti”. Segno che i cittadini, evidentemente sensibili ai temi ambientali, si stanno abituando a rispettare le “regole” delle domeniche ecologiche, collaborando alla loro riuscita.

Per informazioni sono a disposizione anche il servizio di messaggistica Telegram @allertaPM10VenetoBot e l’assistente virtuale Gaia al numero 049 8204747.

