«Pfas, danno ambientale da 138 milioni nelle tre province del Veneto»

«L'Ispra ha comunicato oggi la quantificazione del danno ambientale dei Pfas: 136,8 milioni di euro nelle tre province di Vicenza, Verona e Padova». Lo ha detto stamani il ministro dell'Ambiente, il pentastellato Sergio Costa, in audizione alla Commissione bicamerale Ecomafie. «In questo modo - ha spiegato Costa - il ministero si può costituire in giudizio per quella cifra tramite l'Avvocatura di Stato nel processo alla proprietà della Miteni di Trissino».

